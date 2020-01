Les applis de rencontre, inefficaces pour… trouver l’amour

Comment trouver l’amour ? Vaste question à laquelle beaucoup de Français répondent en surfant sur des applications de rencontre, parmi lesquelles Tinder, Grindr, Once ou encore Bumble. Autant de plateformes pour trouver l’âme sœur ou juste la fougue d’une nuit d’amour, et autant d’amours déçues. En effet, un article du Point révèle que plus de huit utilisateurs européens sur dix ne sont pas satisfaits de leur expérience, relayant un sondage YouGov. Cependant, malgré leur déception, les utilisateurs de ces applications y passent un temps fou. 67% d'entre eux cherchent l’être aimé sur ces applications jusqu’à quatre heures par semaine.

Se satisfaire de rencontres éphémères… ou même d’aucune rencontre

Si les célibataires continuent de consommer ces applications malgré les déceptions, c’est de moins en moins pour trouver le réel amour. Gaëlle, interrogée par Le Point, confie qu’elle rêvait de trouver l’amour, mais se contente finalement de rencontres d’un soir. Simon se satisfait lui aussi de ces rencontres éphémères et envisage même ces applications comme des jeux mobiles. Malgré tout, ces deux-là sont plutôt chanceux, dans la mesure où 57% des utilisateurs de ces plateformes n’ont jamais eu de rendez-vous dans la vraie vie. "Match" virtuel ne rime donc pas forcément avec rencontre dans la vraie vie.

Face à ce taux d’échec cuisant, les applications de rencontre tentent de se renouveler quelque peu. Tinder part en croisade contre les photos non-désirées. Bumble se la joue quart d’heure américain en donnant l’initiative aux femmes : ce sont donc les femmes qui choisissent ou non d’engager la conversation avec les hommes. L’application Once préfère entretenir le mythe du prince charmant, en ne proposant qu’un profil par jour, loin de la frénésie des concurrents. Pas sûr que cela suffise à nous redonner l’envie d’aimer.