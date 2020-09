Foire aux vins : 7 conseils pour éviter les arnaques

Tous les ans, à l’automne, les enfants font le plein de crayons et de cahiers, les adultes, eux, ravitaillent leur cave à vins. Comme dans tous les domaines, il y a les experts, ceux qui maîtrisent les codes et à qui on ne l’a fait pas. De l’autre, les débutants (dont on fait tous un peu partie) et qui ne seraient pas contre un petit peu d’aide. Pas de panique, Olivier Poels, nous donne quelques recommandations dans l’émission La Table des Bons Vivants de Laurent Mariotte.

1. Le catalogue en détail, tu décortiqueras

Dans les catalogues de foire aux vins, il y a des éléments auxquels on ne fait pas attention et pourtant, ils peuvent nous faire gagner du temps et de l’argent. "Tout d’abord, il faut faire attention aux quantités disponibles", explique Olivier Poels. "Quand vous voyez, par exemple, que 48 bouteilles sont disponibles en grande surface, ce n'est pas la peine de vous déplacer. En gros, il n’y en aura pas." Attention aussi à ce qui est trop mis en avant : "Parfois, c'est avant tout ce que les distributeurs veulent vendre et ce ne sont pas toujours les meilleures affaires."

2. Les prix, tu compareras

C’est un fait que le grand public doit avoir en tête : il existe des différences de prix entre enseignes car les circuits d'achats sont différents. "Elles ont fait leurs achats il y a déjà plusieurs mois et donc, sur les mêmes vins, vous pouvez, entre enseignes, avoir des différences de prix assez significatives. Cela va de 3, 4 à 5 euros la bouteille sur des vins un petit peu cher." Alors n'hésitez pas, faites jouer la concurrence.

3. Aux aurores, tu te lèveras

Premier arrivé, premier servi... certaines références sont vendues en quelques heures ! "Certaines bouteilles partent en quelques heures", constate Olivier Poels. "Il faut aller dès le début de la foire aux vins pour avoir les meilleures affaires."

4. Des offres trop spectaculaires, tu te méfieras

Du Bordeaux à 2 euros, du champagne à 10 euros, ce ne peut pas être bon... "Il y a un prix minimum en France en dessous duquel on ne peut pas produire un vin de qualité et rémunérer les gens qui le font. Donc, on n'achète pas les vins à trop bas prix notamment via des opérations, six achetées six offertes, où la bouteille vous revient à 1,50 euros... Ça n'a pas de sens."

5. Des conseils du vendeur, tu te méfieras

Les "sommeliers" de foire aux vins sont payés par les grandes enseignes, et sont souvent là pour vendre certains vins plutôt que d’autres. Résultat ? Leur avis peut-être légèrement biaisé donc n’hésitez pas à garder un peu de recul face au discours de ces derniers. Pour Olivier Poels : "C'est un peu comme si vous demandiez à un chef si son poisson est frais. Je n’ai jamais entendu l'un d'entre eux répondre que non. Donc, on goûte, on regarde les guides, on en discute avec des gens qui s'y connaissent vraiment."

6. La sélection régionale, tu regarderas

En dehors du catalogue national, les directeurs de magasins peuvent ajouter une sélection personnelle, dans laquelle ils passent commande à des vignerons de leur région. "C'est souvent là, dans ce que j'appelle un peu le festival off, qu'on peut trouver les meilleures affaires." L’occasion de partir en escapade, le temps d’un week-end ou pour les plus chanceux, encore en vacances, de profiter de leur lieu de villégiature pour dénicher des trésors.

7. Ton caviste, point tu n'oublieras

En France, il n’y a pas que la grande distribution. Et en cette période, on n’hésite pas à aller faire un tour chez son caviste de quartier. "Surtout que les vins présents ne sont pas nécessairement hors de prix", indique Olivier Poels.