Le temps vendredi : très nuageux sur la plupart des régions

Le temps vendredi sera doux et très nuageux sur la plupart des régions, tandis que le vent soufflera sur le nord du pays, selon les prévisions de Météo France. Le matin, la perturbation s'étendra de la pointe du Cotentin à la Bretagne et de la Vendée jusqu'à l'estuaire de la Garonne, avec des passages pluvieux soutenus sur la Bretagne.

Dans l'après-midi, les pluie se décaleront vers l'Est, du nord de la Loire vers les Hauts-de-France, le Grand Est et le nord des Alpes. Il neigera sur le massif alpin au-dessus de 1.700 à 2.000 m. Plus au sud, du Poitou-Charentes au Limousin, en passant par l'Auvergne, le ciel sera couvert donnant des précipitations plus éparses.

Quelques averses sur le sud-ouest de la Corse

Le temps sera sec avec un ciel nuageux des côtes aquitaines au Languedoc-Roussillon, PACA et en Midi-Pyrénées. Quelques averses tomberont sur le sud-ouest de la Corse. Des plaques de grisailles se formeront dans l'après-midi aux abords du golfe du Lion et dans la soirée, les nuages seront de plus en plus denses du Midi toulousain aux Cévennes.

Le vent de sud soufflera fort sur une large moitié nord du pays, avec des rafales atteignant 60-70 km/h, 70 à 90 km/h sont attendus en Bretagne et en Manche, voire 90-100 km/h près des côtes. Les minimales seront comprises entre 4 et 10 degrés sur la moitié du Nord-Est vers la Nouvelle Aquitaine et la Méditerranée. L'après-midi, les températures seront douces, entre 12 et 15 degrés sur les deux tiers nord du pays. Dans le Sud, il fera entre 15 et 18 degrés et entre 19 et 22 degrés au sud de la Garonne.