Le temps vendredi : retour de pluies faibles accompagnées de vent par le Nord-Ouest

Vendredi matin, sur la moitié nord du pays, une perturbation océanique apportera un ciel couvert avec des pluies de la Bretagne, des Pays de la Loire, et de la Normandie vers la frontière belge annonce Météo-France. Le vent d'ouest soufflera au passage du front pluvieux de 70 à 90 km/h sur les côtes de la Manche et temporairement de 60 à 70 km/h, voire 80 km/h dans l'intérieur des Hauts-de-France et près des Ardennes.

Un ciel plus lumineux sur le pourtour méditerranéen

A l'avant, du Sud-Ouest vers le Grand-Est, le temps sera gris avec des bruines ou des petites pluies intermittentes. Le pourtour méditerranéen conservera globalement en journée un ciel plus lumineux, mais temporairement un peu plus nuageux le matin sur le sud de PACA. L'après-midi, le front se décalera vers le sud et l'est, et les pluies associées s'étendront des Pays de la Loire et du Poitou-Charentes vers le Nord-est.

La neige tombera vers 1.000m sur les Vosges et le Jura, puis vers 1.300m en soirée sur les Alpes du Nord. Le temps restera gris du Sud-ouest vers le Centre-est avec toujours quelques gouttes possibles par endroits. Des éclaircies reviendront sur le Nord-Ouest en cours d'après-midi, avec quelques ondées éparses près des côtes. Mistral et tramontane souffleront modérément en journée.

Des minimales de 2 à 6 degrés en général

Les températures minimales iront de 2 à 6 degrés en général du Nord-Est au Sud-Ouest, avec des gelées en montagne, et de 5 à 9 en Bretagne et près de la Méditerranée, et jusqu'à 11 en Corse. Les maximales varieront généralement de 9 à 13 degrés sur une grande partie du pays, 6 à 10 sur le Nord-est, et de 13 à 17 degrés près de la Grande bleue.