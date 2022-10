Le temps vendredi : pluvieux des Cévennes aux Alpes et au Jura, alerte orange en Ardèche

Le temps sera pluvieux vendredi, selon les prévisions de Météo-France. Du Languedoc aux Alpes du nord et au Jura, le temps sera bien pluvieux. L'Ardèche sera placée en vigilance orange pour pluie-inondation. Du Languedoc, de l'intérieur de la région PACA et de Rhône-Alpes à la Franche-Comté, la journée sera aussi pluvieuse. Les précipitations seront passagèrement soutenues et orageuses des Cévennes et de la moyenne vallée du Rhône aux Alpes du nord. Elles donneront d'abondants cumuls, notamment sur l'Ardèche.

Temps sec mais voilé en Corse

Il pleuvra plus faiblement sur la Côte d'Azur. La Corse conservera un temps sec mais voilé. Sous un ciel passagèrement très nuageux, des averses circuleront du Massif central à la Bourgogne et au Grand Est. Elles seront encore localement orageuses sur le Nord-Est. Sur les plaines du Sud-Ouest, les ondées seront rares sous un ciel lumineux mais voilé. Sur le relief des Pyrénées, les pluies seront encore passagèrement soutenues mais le vent soufflera plus modérément que la veille.

Du Poitou-Charentes au nord de la Seine, les ondées parfois orageuses du début de journée, céderont la place à de bons moments ensoleillés, entrecoupés d'averses isolées. En revanche, poussés par un vent de sud-ouest de 60 à 80 km/h, nuages et averses envahiront la Bretagne et la Normandie.

Les températures minimales afficheront 13 à 16 degrés en général, localement 17 à 20 au sud de la Garonne et sur le pourtour méditerranéen. Les maximales atteindront 18 à 22 degrés sur la moitié nord et l'Auvergne-Rhône-Alpes, localement 16/17 en Bretagne. Il fera 23 à 27 autour de la Méditerranée et sur le Sud-Ouest, localement 28/29 sur le sud de la Corse.