Le temps vendredi : nuageux en général dans une ambiance moins froide

Quelques bruines verglaçantes pourraient persister au lever du jour de l'Alsace au Lyonnais et à l'Auvergne, sous un ciel couvert annonce Météo-France. Les précipitations cesseront rapidement en matinée et de belles éclaircies reviendront sur les Vosges et le Jura.

Brume et brouillards

Sur le reste de la moitié nord et la Nouvelle Aquitaine, le ciel sera souvent bas et gris en journée. Les brumes et brouillards seront fréquents le matin et pourraient peiner à se lever. Sur la Bretagne puis la Normandie, le ciel se couvrira l'après-midi en bordure d'une nouvelle perturbation qui circulera en Manche avec juste quelques gouttes en soirée.

Sur les Pyrénées, le Massif central, les Alpes et près de la Méditerranée, le soleil résistera. Mistral et tramontane se renforceront en journée, les rafales dépasseront parfois les 100 km/h l'après-midi en basse vallée du Rhône.

17 degrés près de la Méditerranée

Les températures se radouciront un peu. Les minimales seront encore légèrement négatives du Nord-Est au Sud, avec des gelées plus sévères en montagne. Sur le quart nord-ouest, elles iront de 1 à 6 degrés, et même 7 ou 8 sur la pointe bretonne, tout comme au bord de la Méditerranée. Les maximales varieront entre 7 et 11 degrés sur les façades Manche et Atlantique, 12 et 17 degrés près de la Méditerranée, et entre 4 et 8 degrés ailleurs.