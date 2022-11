Le temps vendredi : nombreuses averses, vent frais et neige en moyenne montagne

Le temps vendredi sera plus frais et agité avec de nombreuses averses et de la neige en moyenne montagne, selon les prévisions de Météo-France. Sur les régions méditerranéennes, le temps sera plus sec. Des plaines du Roussillon jusqu'au sud de la région PACA, sous un vent d'ouest assez fort et malgré des passages nuageux, voire quelques ondées vers la mi-journée, les éclaircies redeviendront prédominantes. La tramontane se renforcera en fin de journée jusqu'à 100 km/h.

Sur la Corse, après un peu de soleil le matin, le ciel se chargera et les pluies orageuses s'installeront, notamment sur la façade ouest de l'île, tandis que le vent d'ouest soufflera assez fort sur le relief et les extrémités, jusqu'à 90 à 110 km/h en rafales. Sur le reste de l'hexagone, la journée s'annoncera automnale, agitée et plus fraîche.

De la Haute-Normandie et les frontières du nord jusqu'au sud-ouest et aux Alpes, les averses se succéderont du matin au soir. Elles seront ponctuellement orageuses et parfois marquées. Elles conduiront à des averses près des massifs, en particulier sur les Pyrénées ainsi que sur l'ouest du Massif central.

L'apparition de la neige

La neige fera son apparition en montagne, parfois dès 1.100 mètres d'altitude sur le Jura. Mais c'est à partir de 1.300 à 1.500 mètres d'altitude sur les Alpes et le Massif central que d'importantes chutes de neige se produiront. Sur toute la chaîne pyrénéenne, une bonne couche de neige s'accumulera à partir de 1.800 mètres d'altitude.

Sur le nord-ouest du pays, une accalmie se dessinera l'après-midi. De la Bretagne et la Basse-Normandie jusqu'aux Pays de la Loire et du Poitou-Charentes, les averses encore fréquentes le matin, se raréfieront ensuite et laisseront passer davantage d'éclaircies l'après-midi. Sur la moitié ouest de l'hexagone, le vent d'ouest à nord-ouest sera assez fort avec des rafales de 70 à 90 km/h le long des Pyrénées, sur les côtes de l'Atlantique et de la Manche.

Les températures minimales iront de 5 à 10 degrés dans les terres, de 10 à 14 degrés sur les côtes de l'océan Atlantique et de la Méditerranée et de 12 à 17 degrés en Corse. La France connaîtra une nette baisse des températures maximales avec 10 à 15 degrés en général, 15 à 19 sur l'ouest de l'Aquitaine et le pourtour méditerranéen et 19 à 23 degrés en Corse.