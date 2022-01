Le temps vendredi : gelées généralisées en matinée, largement ensoleillé en journée

Le temps sera toujours calme et largement ensoleillé vendredi mais avec des gelées généralisées, prévoit Météo-France. Sur les Hauts de France, le nord du bassin parisien, ainsi que sur les Pays de la Loire il faudra encore s'attendre à une matinée grise sous de nombreux nuages bas ou brouillards, puis de belles éclaircies, hormis quelques nappes de grisailles tenaces sur les Hauts de France essentiellement.

Une journée généralement ensoleillée

Sur le reste de l'hexagone la journée sera généralement bien ensoleillée. Au lever du jour, il faudra néanmoins encore compter avec des brouillards, souvent givrants dans les vallées du Sud-Ouest, en plaine d'Alsace, dans le Val de Saône et le lyonnais. Ceux-ci évolueront favorablement en cours de matinée, mais pourront localement persister jusqu'en début d'après-midi, notamment en plaine d'Alsace.

Des minimales entre -6 et 0 degrés sur la plupart des régions

Les températures minimales s'abaisseront entre -6 et 0 degrés sur la plupart des régions, elles seront un peu moins basses près de la Manche et sur les bordures littorales avec -1 à +3 degrés. Les maximales iront de 3 à 8 degrés sur la moitié nord et le Centre-Est, elles remonteront entre 9 et 13 degrés au sud, localement 14 à 15 en Corse et en Provence.