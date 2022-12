Le temps vendredi : doux avec un passage pluvieux sur une grande moitié nord du pays

Le temps vendredi sera pluvieux sur les trois quarts du pays, l'extrême sud-est sera épargné, selon les prévisions de météo-France. Les perturbations continueront de circuler sur la moitié nord du pays, avec des pluies particulièrement marquées à l'ouest des massifs des Vosges, du Jura et des Alpes du nord où la limite pluie-neige se situe très haut en altitude, au dessus de 2500 m.

Sur le Poitou, le Limousin et l'Auvergne, le ciel sera couvert avec par moments quelques pluies. Plus au sud, d'Aquitaine en Occitanie et en région PACA, le temps sera sec avec un ciel lumineux, malgré des passages voilés. L'après-midi, les pluies seront marquées sur le quart nord-est. Elles s'enfonceront dans le Sud-Ouest, jusqu'au nord de Bordeaux, tandis qu'un ciel plus variable avec des averses essentiellement côtières reviendront de la Bretagne au Val de Loire, puis au bassin parisien et aux Hauts de France.

Des températures très douces, jusqu'à 22°C

À l'extrême sud, la journée se poursuivra sous un soleil partiellement voilé. Le temps perturbé sera accompagné par un vent soutenu de sud-ouest sur une bonne moitié nord, avec des rafales autour de 60 à 70 km/h en rafales. Le vent d'ouest se renforcera également en Corse avec des rafales jusqu'à 80/90 km/h voire 110 km/h près des caps.

Côté températures, les minimales s'échelonneront de 8 à 12 degrés en général, jusqu'à 14 à 15 degrés sur les rivages du Pays basque. L'après-midi, il fera 12 à 16 degrés sur la moitié nord, 15 à 19 degrés au sud, jusqu'à 20 à 22 degrés au pied des Pyrénées et près de la Méditerranée.