Le temps samedi : temps gris au Nord, dégagé au Sud

Le temps samedi sera gris au Nord, mais dégagé au Sud avec un fort Mistral, selon les prévisions de Météo-France. Du Sud-Ouest vers le Languedoc-Roussillon, la région PACA, la Corse et les Alpes, la journée se déroulera sous un ciel largement dégagé avec toujours un vent fort sur le golfe du Lion. Quelques brouillards matinaux pourront être présents en plaine sur le Sud-Ouest mais se dissiperont rapidement. L'après-midi, le ciel sera couvert de nuages sur le sud de la Nouvelle-Aquitaine. Sur le reste du pays, le ciel restera couvert et la grisaille persistera. Quelques gouttes seront attendues sur le Grand Est.

Des minimales plus douces près de la Méditerranée

Quelques flocons tomberont sur les Vosges vers 1.100 m le matin, puis 1.300 m l'après-midi. La Tramontane soufflera entre 70 et 90 km/h. Le Mistral sera plus vigoureux avec des pointes entre 90 et 110 km/h. Les minimales seront comprises entre 4 et 8 degrés sur la moitié nord du pays, entre -3 et +2 sur le sud.

Les minimales seront plus douces sur le pourtour méditerranéen avec 6 et 9 degrés. Les maximales seront généralement comprises entre 8 et 11 degrés, entre 14 et 17 sur l'arc méditerranéen.