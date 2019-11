Le temps samedi : souvent très nuageux hormis sur la Corse

Samedi, le temps sera souvent très nuageux hormis sur la Corse, selon les prévisions de Météo-France. Au lever du jour, le ciel sera chargé de la pointe du Cotentin vers la Bretagne et la façade océanique à l'avant d'une nouvelle perturbation abordant la pointe bretonne.

Cette dégradation s'enfoncera très lentement vers l'est du pays en journée et arrosera en soirée les régions allant de la Basse-Normandie vers les Pays de la Loire, le Centre, Poitou-Charentes, le Limousin jusqu'en Aquitaine où il neigera sur l'ouest des Pyrénées au-delà de 2.000 m puis 1.400 m en cours de nuit de samedi à dimanche. A l'arrière, le temps sera variable, alternant entre timides éclaircies et fréquents passages nuageux porteurs d'averses, orageuses sur le domaine côtier.

Bancs de brouillard

Plus à l'Est, les poches de nuages bas, les bancs de brume ou de brouillards seront souvent de mise au lever du jour. Cette grisaille de basses couches se délitera en cours de matinée mais le ciel restera souvent nuageux. Le ciel sera plutôt bien dégagé sur le pourtour méditerranéen et les Alpes au lever du jour mais rapidement des nuages bas aborderont les plaines du Roussillon et du Languedoc et gagneront l'après-midi la basse vallée du Rhône, le rivage de la Provence, des pluies éparses seront à attendre en cours de nuit suivante.

Lumineux en Corse

Seule la Corse bénéficiera de conditions plus clémentes, le ciel sera passagèrement voilé de nuages élevés mais l'ambiance restera lumineuse. Le vent sera sensible, d'est à sud-est en Bretagne en matinée, il atteindra 60 à 70 km/h puis se calmera l'après-midi. Il sera également soutenu en matinée sur le golfe de Gascogne, sur l'ouest des Pyrénées ainsi qu'en Corse où les rafales seront de l'ordre de 60 à 70 km/h.

Au lever du jour, le thermomètre affichera de zéro à -3 degrés en l'Alsace et sur les frontières du nord-est, 8 à 10 sur la façade océanique, 7 à 12 sur le pourtour de la Grande Bleue ainsi qu'en Corse, 4 à 6 partout ailleurs. Les maximales seront de l'ordre de 5 à 8 degrés sur le Grand-est, de 9 à 12 sur le quart nord-ouest, de 11 à 15 sur la moitié sud du pays avec des pointes à 18 à 19 au pied des Pyrénées ainsi qu'en Corse.