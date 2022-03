Le temps samedi : soleil au nord de la Seine, ciel mitigé au sud

Le soleil brillera généreusement tout au long de la journée de samedi sur la Haute-Normandie, l'Île de France et les Hauts de France et jusque sur la Lorraine. Sur le reste de la moitié nord, après de belles éclaircies matinales, le ciel se chargera l'après-midi, notamment de l'Alsace au Jura où des averses pourront se produire. Sur la moitié sud de l'hexagone, les passages nuageux seront nombreux le matin mais des éclaircies se développeront l'après-midi sur le quart sud-ouest.

Ciel encombré sur les Pyrénées et la Corse

Sur les Pyrénées et sur la Corse le ciel restera bien encombré avec un peu de pluie par moments et des chutes de neige de 1 800 à 2 000 m. Des Alpes au Massif central, les nombreux nuages s'accompagnent d'averses, parfois neigeuses à partir de 1500 m sur le massif alpin.

Le vent de secteur est à nord-est restera sensible sur la moitié nord du pays, atteignant 50 à 60 km/h près des côtes de la Manche. Quant au vent d'Autan, il sera de retour en soufflant jusqu'à 60 à 70 km/h en rafales. Sur le sud de PACA et la Corse, le vent sera également assez fort, les rafales pouvant atteindre 60 à 70 km/h sur les caps corses, et près des côtes varoises. Au lever du jour, le thermomètre affichera entre 2 et 7 degrés sur une bonne moitié nord du pays, entre 6 et 10 sur le sud. Les maximales seront généralement comprises entre 12 et 17 degrés, localement 18 ou 19 en Provence.