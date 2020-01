Le temps samedi : plus sec mais plus frais

D'après Météo France, le temps de samedi sera moins pluvieux que les jours précédents mais plus froid. Quelques précipitations persisteront le matin sur le Nord-Est et les Alpes du Nord, avec un peu de neige dès 800 m d'altitude. Quelques averses de neige se produiront également en Corse, à partir de 1000 à 1200 m. Sur le reste du pays, le ciel sera souvent très chargé, quelques averses se déclencheront sur les côtes de la Manche et le Grand-Est, dans une atmosphère refroidie.

Températures en baisse

Le soleil s'imposera sur le Sud-Est, mais le vent d'ouest est sensible sur le pourtour méditerranéen, jusqu'à 80/90 km/h sur les côtes varoises et la Corse. L'après-midi le ciel se couvrira au sud de la Garonne, il pleuvra sur le Pays basque et les Landes, il neigera sur l'ouest des Pyrénées à partir de 800 m, puis 500 m la nuit suivante. Le ciel sera couvert sur le Sud-Ouest, très chargé sur le Nord-Est, plus variable sur le reste du pays.

Les températures seront en baisse. Les minimales iront de -1 à 4 degrés en général, 4 à 9 sur le littoral, les gelées seront fortes en montagne. Les maximales varieront entre 4 et 9 degrés dans l'est et le Massif central, 7 et 11 en général ailleurs, et entre 10 et 13 degrés près de la Méditerranée.