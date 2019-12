La météo du samedi 21 décembre : passage d'une tempête très active d'ouest en est

Ce samedi, Météo-France prévoit le passage d'une tempête très active d'ouest en est. Un violent coup de vent est annoncé sur l'ouest en fin de journée avec des rafales proches de 110 à 130 km/h sur la côte, et 100/110 km/h dans les terres. Les températures resteront douces.

Huit départements en vigilance orange

Huit départements ont donc été placés en vigilance orange :

- Vigilance Fortes Pluie/Inondation pour Corse du Sud (2A), Haute Corse (2B) et Alpes Maritimes (06).

- Vigilance Vagues/Submersion pour Bouches du Rhône (13) et Var (83).

- Vigilance Crues pour Bouches du Rhône (13), Charente-Maritime (17), Alpes de Haute-Provence (04), Alpes Maritimes (06) et Vaucluse (84).

Un rapide flux d'ouest à sud-ouest persistera sur le pays. Des pluies faibles et intermittentes circuleront rapidement sur la moitié est du pays en matinée, en épargnant PACA qui retrouvera un ciel bien dégagé par une tramontane et un mistral légers. Il neigera un peu vers 1.500 m sur les Alpes.

A l'ouest, les éclaircies prédominent avec parfois quelques averses côtières. Mais l'accalmie ne durera que quelques heures. Une nouvelle perturbation océanique abordera la façade atlantique vers la mi-journée, accompagnée d'un fort vent de sud-ouest. Les pluies modérées traverseront le pays en cours de journée et seront suivies d'averses sur le flanc ouest du pays. Il neigera au-dessus de 2.000 m sur les Pyrénées, 1.800m sur les Alpes en soirée.

Des rafales jusqu'à 130 km/h

Le vent se renforcera nettement l'après-midi, atteignant 90 à 110 km/h en soirée. Ce renforcement se poursuivra la nuit suivante et s'étendre au quart sud-ouest du pays avec des rafales proches de 110 à 130 km/h sur la côte, et 100/110 km/h dans les terres.

Les températures resteront douces, avec des minimales de 5 à 8 degrés en général, 2 à 5 dans le nord-est, mais 10 à 15 sur les cotes méditerranéennes. Les maximales atteindront 9 à 13 degrés sur la moitié nord l'après-midi, 12 à 20 sur la moitié sud.