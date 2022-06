Le temps samedi : orages localement forts de l'Occitanie à la Champagne-Ardenne

Samedi, une perturbation ondulera de la Nouvelle-Aquitaine et de l'est des Pays de la Loire au nord de la Seine, maintenant un temps couvert et souvent pluvieux sur ces régions, annonce Météo France. Les précipitations seront passagèrement soutenues et parfois mêlées d'un coup de tonnerre, entre le nord de l'Aquitaine, le Poitou-Charentes et le Centre-Val de Loire le matin, puis entre le Centre et l'Ile-de-France l'après-midi.

En Bretagne et Basse-Normandie, éclaircies et paquets nuageux porteurs d'averses alterneront. Ces ondées pourront parfois évoluer jusqu'à l'orage sur la pointe bretonne et le Cotentin. Excepté sur la Corse où l'on observera des ondées passagères, l'est et le sud-est du pays profiteront d'une accalmie matinale, avec de belles éclaircies du Grand Est au pourtour méditerranéen. Mais dans l'après-midi, le temps deviendra à nouveau plus menaçant et orageux de l'intérieur de l'Occitanie jusqu'à l'Auvergne, la Bourgogne et la Champagne-Ardenne.

Des chutes de grêle attendues

Sur tout cet axe, les précipitations orageuses se multiplieront en fin de journée et on pourra de nouveau craindre quelques chutes de grêle et des rafales, et surtout des cumuls parfois importants, notamment sur le massif central. Ce temps agité s'étendra vers le nord-est et le Jura en début de nuit suivante.

La Provence et la Côte d'Azur conserveront un temps bien ensoleillé malgré des débordements nuageux. Les températures minimales seront comprises entre 9 et 13 degrés sur la Bretagne et près de la Manche, entre 16 et 20 près de la Méditerranée, entre 12 à 16 degrés sur le reste du pays. Les maximales ne dépasseront plus 18 à 23 degrés sur une large moitié nord-ouest du pays. Il fera encore 24 à 28 des frontières allemandes à l'est de l'Auvergne, Rhône-Alpes et jusqu'au sud-est, localement 30/31 en Provence.