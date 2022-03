Le temps samedi : le soleil brille encore sur la majeure partie du pays

Le temps samedi sera encore ensoleillé sur la majeure partie du pays et voilé sur un tiers sud, selon les prévisions de Météo-France. La majorité du pays connaîtra donc un temps bien ensoleillé, un voile de nuages sera épais le matin du sud-ouest au sud de la Provence.

Il laissera place à quelques éclaircies au fil des heures. De petites averses se développeront dans l'après-midi sur les Pyrénées et le relief corse. Quelques ondées seront également possibles sur la Provence.

Des températures maximales à 21 degrés

Le vent d'autan se renforcera à la mi-journée avec des rafales entre 50/60 km/h en plaine, et jusqu'à 70 km/h sur les hauteurs. Le vent d'est sera soutenu sur les côtes varoises et sur l'ouest de la Corse.

De petites gelées seront attendues sur l'Auvergne et localement dans les terres de Provence. Les minimales seront comprises entre 2 et 6 degrés sur la façade est et du nord au sud-ouest, 6 à 11 degrés sur la façade atlantique et en bord de Méditerranée. Les maximales atteindront 15 à 20 degrés en général, jusqu'à 21 degrés sur la moitié ouest.