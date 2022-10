Le temps samedi : des averses dans le sud, soleil et douceur dans le reste du pays

La journée de samedi sera perturbée par des averses au sud mais le reste du pays connaîtra soleil et douceur, selon Météo-France. Du sud de l'Aquitaine et l'Occitanie jusqu'au Jura et aux Alpes, dès le début de journée le ciel sera très nuageux et des pluies seront possibles par moments, quelques coups de tonnerre pourront même parfois accompagner ces averses.

De l'instabilité se développera ce week-end en #Méditerranée. Si vous habitez sur les #Pyrénées, la région #PACA et la #Corse, attendez-vous à des averses orageuses, notamment dimanche.⛈⚠ pic.twitter.com/27OZ9Or06e — La Chaîne Météo (@lachainemeteo) October 7, 2022

Sur PACA, les nuages et les ondées gagneront en matinée, puis l'après-midi ils s'étendront jusqu'à la Corse. En fin de journée, des Pyrénées jusqu'au Massif central et au Jura, la tendance sera à l'accalmie, alors que sur l'extrême sud-est du pays les averses persisteront.

Quelques brouillards locaux

Sur le reste du pays, hormis des Pays de Loire à la Lorraine où le ciel sera très nuageux le matin avec quelques gouttes en début de journée, le temps sera calme, parfois gris avec des brouillards locaux. L'après-midi les éclaircies se développeront et le soleil brillera partout généreusement.

Les températures minimales seront comprises entre 5 et 10 degrés au nord jusqu'aux Pays de Loire et Bourgogne Franche-Comté, entre 8 et 13 degrés plus au sud, voire 12 à 17 degrés du sud de l'aquitaine au pourtour méditerranéen. Les maximales s'échelonneront de 16 à 20 degrés de la Manche et les frontières du nord jusqu'aux Pays de Loire et Auvergne Rhône-Alpes, de 20 à 24 degrés ailleurs.