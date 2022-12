Le temps samedi : dégradation pluvieuse sur le sud-est, gris ailleurs

Le temps samedi sera marqué par une dégradation pluvieuse sur le sud-est de la France alors que le ciel restera gris ailleurs, selon les prévisions de Météo France. Une perturbation va entrer sur le sud-est de la France dès la fin de nuit et donnera des pluies en journée du pourtour méditerranéen vers le Massif Central et le Limousin. Il neigera le matin au-dessus de 600 mètres sur le Massif central, et l'après-midi vers 1.200m sur le sud du massif, vers 700/800m sur le nord Auvergne en faibles quantités. Il neigera également en journée sur les Alpes du Sud au-delà de 1.100 mètres.

Pluies intenses sur le Languedoc et sud PACA

Les pluies s'intensifieront l'après-midi sur le Languedoc et le sud de PACA, prenant par moments un aspect orageux sur les côtes, et donnant de bon cumuls de pluies. L'onde pluvieuse s'étendra en soirée de PACA et du Languedoc-Roussillon au Poitou-Charentes, en passant par l'Auvergne et le Limousin. En matinée, de faibles chutes de neige seront possibles sur les collines normandes sans blanchir les sols. Sur la Corse, le temps sera pluvieux sur la façade est avec des averses parfois orageuses près du littoral. Un risque d'ondée est également présent en journée sur la pointe du Cotentin et le nord de la Bretagne ainsi qu'en fin de journée sur l'Aquitaine.

Sur le reste du territoire, les nuages seront majoritaires durant toute le journée. Le vent de nord-est restera sensible sur la moitié nord du pays notamment sur les côtes de la Manche et atlantiques. Un vent de secteur est se mettra en place sur les côtes méditerranéennes, soufflant l'après-midi jusqu'à 70/80 km/h en rafales.

Températures douces sur le littoral méditerranéen

Les températures minimales seront comprises entre 0 et 3 degrés sur l'ensemble du territoire avec des gelées faibles possibles entre la Bretagne et les Hauts-de-France, dans le Grand-Est, en Bourgogne-Franche-Comté et en Auvergne-Rhône-Alpes. Il fera tout de même un peu plus doux, 5 à 8 degrés sur le littoral méditerranéen et 10 degrés sur le littoral corse.

Les températures maximales seront stationnaires avec 2 à 5 degrés en Normandie, Hauts-de-France, sud Auvergne et Grand-Est. Compter 7 à 10 degrés sur la pointe bretonne, le littoral aquitain et le bassin méditerranéen et jusqu'à 14 degrés sur la Côte d'Azur, voire un peu plus en Corse.