Le temps samedi : ciel souvent chargé mais sec, ensoleillé dans le Sud-Est

Le ciel sera le plus souvent chargé samedi mais le temps restera sec, tandis que le sud-est du pays sera ensoleillé, selon les prévisions de Météo-France. Des Pyrénées au Languedoc-Roussillon, de la région Paca vers les Alpes et la Corse, la journée se déroulera sous un ciel le plus souvent bien dégagé. Seul bémol, des poches de grisaille pourraient s'inviter ça et là sur la chaîne pyrénéenne ainsi que sur la façade orientale de la Corse l'après-midi.

En Bretagne, puis sur l'ouest de la Normandie l'après-midi, la couverture nuageuse sera dense. Des Pays de la Loire vers la Normandie et les Hauts de France, le ciel sera assez bien dégagé après dissipation des brumes et brouillards matinaux même si des plaques de nuages bas pourront persister par endroits. Partout ailleurs, du Grand-est vers le centre et le sud-ouest du pays, la nébulosité en nuages bas sera importante, cette grisaille se résorbera peu à peu en journée par le sud-ouest laissant la place à de belles éclaircies sur la Nouvelle-Aquitaine.

Mistral et Tramontane

Le vent sera sensible le long des côtes de Manche jusqu'au détroit du Pas de Calais, soufflant 60 à 70 km/ en pointes. Le Mistral et la Tramontane souffleront également à 60 à 70 km/h en rafales en matinée puis baisseront notablement ensuite. Au lever du jour, le thermomètre affichera 0 à -2 degrés sur le centre-est du pays, dans les vallées des Pyrénées et des Alpes, entre +1 et 5 ailleurs mais 6 à 9 le long du golfe du Morbihan, sur le pourtour méditerranéen. Les maximales s'échelonneront de 6 et 11 degrés du nord au sud, elles seront comprises entre 13 et 15 sur le pourtour méditerranéen, jusqu'à 16 à 17 en Corse.