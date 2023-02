Le temps mercredi : soleil souvent voilé, nuageux en Bretagne et près du Golfe du Lion

Le temps sera calme mercredi sur la majeure partie du pays, mais nuageux en Bretagne et sur le pourtour du Golfe du Lion, prévoit Météo-France. En Bretagne, brouillards et nuages bas domineront le matin. Des éclaircies réapparaîtront en journée, notamment sur le nord de la région. En soirée toutefois, le ciel se couvrira de nouveau, apportant un peu de pluie sur le Finistère. Sur le pourtour du Golfe du Lion jusqu'en basse vallée du Rhône, le vent marin apportera beaucoup de grisaille et quelques gouttes sur les hauteurs le matin.

Ces entrées maritimes résisteront surtout sur le Languedoc l'après-midi. Sur le reste du pays, les conditions resteront agréables dans l'ensemble.

Des brouillards au sud de la Garonne

Des brouillards seront observés le matin au sud de la Garonne, en Provence et sur le quart nord-est, notamment sur le bassin parisien, les Hauts-de-France et la plaine d'Alsace. Ces grisailles tarderont parfois à se lever mais l'après-midi se poursuivra en général sous un ciel bien ensoleillé ou passagèrement voilé. Le vent d'Autan, proche de 50/60 km/h en matinée, faiblira ensuite.

Au lever du jour, des gelées de 0 à -3 degrés concerneront encore une bonne moitié est du pays, des frontières du nord et du nord-est jusqu'au Centre-Val de Loire, l'est du Limousin, l'Auvergne-Rhône-Alpes jusqu'au Haut-Languedoc et l'intérieur de la région PACA. Les températures maximales atteindront l'après-midi 10 à 15 degrés sur la moitié nord, 13 à 16 au sud avec localement 17/18 dans le Var et en Aquitaine. Dans la nuit de mercredi à jeudi, de nombreux brouillards se reformeront sur le nord-ouest de l'Hexagone, au sud de la Garonne et dans les vallées de l'est.