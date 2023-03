Le temps mercredi : passage pluvieux sur une moitié nord-ouest du pays, ensoleillé au sud-est

La dégradation arrivée en cours de nuit par la Bretagne se décalera vers l'intérieur du pays avec son cortège d'ondées régulières sur les régions de Bretagne et Pays de Loire jusqu'aux frontières belges en matinée. Ces pluies seront plus marquées sur le sud Bretagne et gagneront en cours d'après-midi la Lorraine et auront tendance à s'atténuer en soirée sur la Bretagne et la côte de la Manche avec quelques éclaircies.

Des entrées maritimes dans le golfe du Lion

Le dégradé nuageux s'étirera du nord de l'Aquitaine à Poitou-Charente jusqu'au Grand Est en matinée. Plus à l'avant, le temps sera calme en matinée, mais les brouillards seront fréquents et se dissiperont lentement laissant place à un ciel voilé. Du pourtour méditerranéen aux Alpes, les périodes ensoleillées seront encore plus belles et durables. Avec le vent marin, des entrées maritimes gagneront peu à peu le ciel du golfe du Lion en soirée.

De la Bretagne aux Hauts-de-France, le vent de sud-ouest se maintiendra de 60 à 70 km/h près des côtes, 50 à 60 km/h dans l'intérieur. Les températures minimales s'abaisseront entre 1 et 6 degrés du sud de Bourgogne Franche-Comté jusqu'aux Pyrénées et l'arrière-pays méditerranéen, avec quelques gelées locales. Elles seront plus douces ailleurs avec 5 à 10 degrés, jusqu'à 12 degrés en Corse et sur le Roussillon. Les maximales s'échelonneront de 13 à 19 degrés sur les deux tiers nord, atteignant 18 à 22 degrés plus au sud, localement 23 degrés dans le sud-ouest.