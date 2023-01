Le temps mercredi : passage pluvieux suivi d’éclaircies sur une moitié nord-ouest du pays

Le temps mercredi sera passagèrement pluvieux. Après avoir circulé sur le nord-ouest du pays dans la nuit, avec des pluies parfois marquées et du vent de sud-ouest assez fort, une nouvelle perturbation traversera la majeure partie des régions, selon les prévisions de Météo-France. En matinée, le temps couvert avec des pluies généralisées s'étirera du sud de l'Aquitaine et les Pyrénées jusqu'au Grand-Est et la Franche-Comté, gagnant Rhône-Alpes avant la mi-journée. Les pluies seront par moments soutenues.

Sur les massifs, il neigera à partir de 1.200 à 1.300 m d'altitude sur les Vosges et le Jura, puis vers 900/1.000 m en fin de journée, vers 1.500 m sur les Alpes et les Pyrénées. Au nord-ouest, de la Manche et les Hauts-de-France jusqu'au nord de l'Aquitaine, le temps redeviendra plus variable dès le matin, avec de belles éclaircies, quelques nuages et de rares ondées.

Jusqu'à 18°C sur le pourtour méditerranéen

Mais à partir de la mi-journée sur la Bretagne et près de la Manche, les nuages redeviendront nombreux et donneront des averses, de plus en plus fréquentes et marquées de la Normandie aux Hauts-de-France en fin d'après-midi. Le vent de sud-ouest se renforcera à nouveau près de la Manche et sur les côtes bretonnes, avec des rafales jusqu'à 70 à 80 km/h, voire 90 km/h sur le littoral.

À l'opposé, le pourtour méditerranéen conservera un temps sec et globalement ensoleillé, mais la tramontane et le vent d'ouest se lèveront avec des pointes à 70/80 km/h. Les températures minimales iront de 2 à 7 degrés sur l'est du pays, de 5 à 11 degrés de la Manche et les Hauts-de-France jusqu'au nord de l'Aquitaine ainsi que sur le littoral méditerranéen. L'après-midi, on attendra 12 à 16 degrés de la Vendée et la côte aquitaine jusqu'aux Pyrénées, 13 à 18 degrés sur le pourtour méditerranéen, 9 à 13 degrés ailleurs.