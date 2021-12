Le temps mercredi : moins de grisaille, plus de gelées

Météo-France annonce pour mercredi un temps froid au nord et moins de soleil sur le pays. En Corse, sur le Languedoc-Roussillon, les Cévennes et la basse vallée du Rhône, les entrées maritimes maintiendront un ciel très nuageux toute la journée. Il pleuvra par moments sur l'Ile de Beauté en matinée. Quelques gouttes ou bruine se produiront en fin de journée sur le pourtour du golfe du Lion. Sur la Côte d'Azur, éclaircies et passages nuageux alterneront.

Nuages bas et brouillards givrants

En plaine d'Alsace, du sud de la Lorraine et de la Champagne à la région lyonnaise et sur la partie centrale du pays, la journée débutera de nouveau sous les nuages bas et les brouillards parfois givrants. Cette grisaille se résorbera progressivement, se limitant du Val de Saône au Lyonnais l'après-midi. Sur le reste du pays, les nuages bas matinaux seront plus localisés et cèderont assez vite la place à un ciel voilé entrecoupé de périodes ensoleillées. Elles seront prédominantes sur les montagnes pyrénéennes, alpines et auvergnates.

Le vent d'autan se lève et atteint 60 à localement 80 km/h sur le Lauragais.

Pas plus de six degrés

Côté températures, le thermomètre avoisinera, à l'aube, 1 à 3 degrés près des Pyrénées et 5/9 sur les rivages méditerranéens. Ailleurs, les gelées matinales seront généralisées. Elles seront comprises entre 0 et -5 degrés, localement -6/-9 sur le Limousin, le Centre-Est et le Nord-Est. Les températures maximales ne dépasseront pas 1 à 6 degrés, sur la moitié nord, et même 0/1 degré en Alsace. Elles afficheront 6 à 9 en vallée du Rhône, 10 à 13 ailleurs, jusqu'à 16 à localement 20 sur le piémont pyrénéen.