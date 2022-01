Le temps mercredi : grisaille sur les trois quarts du pays

La grisaille dominera mercredi sur les trois quarts du territoire, selon les prévisions de Météo-France. Le ciel gris sera très présent sur la moitié nord, mais aussi plus largement que les jours précédents sur les plaines du quart sud-ouest. Les brouillards givrants seront également de la partie et pourront localement donner des conditions glissantes sur les chaussées. Ils seront parfois tenaces notamment en plaine d'Alsace, val de Saône et autour de la Garonne.

Soleil dans le quart du sud-est

Dans l'après-midi, la couverture nuageuse évoluera peu. Les trouées seront rares. A contrario, après un début de journée à nouveau nuageux sur le pourtour méditerranéen, le soleil dominera dans le quart sud-est, en Corse, sur l'Auvergne, du Limousin au Rouergue, sur les Pyrénées et leur piémont, ainsi que sur les sommets des Vosges et du Jura. Les gelées seront généralisées dans les terres avec des températures minimales souvent comprises entre -4 à 0 degrés, et proches de 0 à 5 degrés sur les côtes méditerranéennes.

14 degrés dans le sud

Les maximales en légère baisse plafonneront entre 1 et 5 petits degrés sur la moitié nord. Au sud, il fera entre 3 et 7 degrés sous les grisailles persistantes du Sud-Ouest, mais 8 à 11 degrés là où le soleil l'emportera et encore plus doux sur les départements pyrénéens et méditerranéens avec 10 à 14 degrés.