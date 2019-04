Le temps mercredi : des pluies faibles sur une partie du pays

Le temps mercredi sera marqué par des pluies faibles sur le tiers nord, des averses orageuses sur la moitié sud et notamment sur le sud-est, selon les prévisions de Météo-France. Il pleuvra faiblement mercredi matin près de la Manche, des Hauts-de-France et de la région parisienne aux frontières allemandes. En journée, alors que des éclaircies reviendront sur le Nord, le Pas-de-Calais et le nord de la Picardie, le temps faiblement pluvieux s'étendra de la Basse-Normandie et de la Bretagne au Grand Est. Le vent de nord-est deviendra sensible sur l'extrême nord et le long des côtes de Manche.

Entre la vallée de la Loire, le Poitou-Charentes, le Centre et la Bourgogne Franche-Comté, on observera quelques grisailles et brouillards le matin, une alternance d'éclaircies et de paquets nuageux porteurs de quelques pluies ou averses l'après-midi.

Sur le sud du pays, le temps sera plus menaçant. Des averses parfois mêlées de coups de tonnerre se déclencheront dès le matin entre le Massif Central, les Pyrénées et le pourtour méditerranéen, et notamment en Corse. Dans l'après-midi, le risque d'averses se généralisera. Elles deviendront plus fréquentes et orageuses du sud du Massif Central à l'Occitanie et surtout sur la Corse et la Provence-Alpes-Côte d'Azur, avec un risque de grésil et des débordements orageux jusqu'aux plages.