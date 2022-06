Le temps mardi : soleil et chaleur, orageux en soirée dans le sud-ouest

La journée sera chaude et ensoleillée sur le pays mardi avant une dégradation orageuse sur le sud-ouest, selon les prévisions de Météo France. La journée sera globalement bien ensoleillée sur le pays. Cependant, assez tôt dans l'après-midi, des orages se développeront sur les Pyrénées. Il y aura localement de possibles fortes rafales de vent et de la grêle. Le soir, cette dégradation instable aura tendance à se propager en direction des plaines d'Aquitaine, et d'Occitanie jusqu'au Languedoc.

Quelques coups de tonnerre possible jusqu'au Limousin et l'Auvergne

Des averses et quelques coup de tonnerre seront même possibles jusqu'au Limousin et à l'Auvergne la nuit suivante. Des averses localement orageuses beaucoup plus isolées toucheront également les Alpes du Sud frontalières. Côté températures, les minimales seront comprises entre 8 et 13 degrés au nord de la Loire, entre 14 et 18 au Sud, avec localement 20 à 22 degrés sur le littoral méditerranéen.

L'après-midi, la chaleur gagnera du terrain sur une large moitié sud du pays avec des températures maximales qui iront de 30 à 33 degrés au sud de la Loire et jusqu'à localement 36 degrés à proximité de la vallée du Rhône, ainsi que dans les plaines du Sud-Ouest, en particulier en Aquitaine. Les températures seront plus modérées au nord avec souvent 25 à 29 degrés, et 22 à 25 au nord de la Seine.