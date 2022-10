Le temps mardi : pluvieux sur le flanc est avant le retour du soleil, instable près de la Manche

Le temps sera mitigé mardi, avec une nouvelle perturbation sur l'ouest de la France, selon les prévisions de Météo-France. La tempête Claudio passera sur la Bretagne et les côtes de la Manche dans la nuit de lundi à mardi. Quatre départements, le Finistère, les Côtes d'Armor, le Morbihan et la Manche resteront en vigilance orange vent violent jusqu'à 4H00 du matin, mardi.

Les pluies marquées entre lundi et mardi sur le nord du Languedoc se décaleront en matinée vers les régions PACA et Rhône-Alpes, en devenant peu à peu moins fortes. Elles pourront être accompagnées d'orages, le matin, sur la région PACA. Le temps redeviendra sec et bien ensoleillé dans l'après-midi sur les régions méditerranéennes.

Des précipitations, temporairement accompagnées de coups de tonnerre

Après une matinée sous un ciel gris, le soleil fera également de belles apparitions du sud-ouest aux frontières du nord-est. En revanche, sur l'ouest de la France, une nouvelle perturbation viendra toucher la Bretagne en début de journée, pour s'étendre ensuite de la Charente à la Normandie et jusqu'à la région Hauts-de-France au fil des heures.

Ces précipitations pourront être temporairement accompagnées de coups de tonnerre. Des averses parfois orageuses atteindront en fin d'après-midi et en soirée les côtes de la Manche. Sur les Pyrénées, le ciel restera nuageux. Dans le nord-ouest, les vents forts de la nuit précédente faibliront légèrement en matinée, avec des rafales de l'ordre de 90 à 100 km/h sur les côtes de la Manche et le littoral breton, et 70 à 80 km/h au nord de la Loire.

En fin de journée sous les averses, les rafales pourront avoisiner à nouveau les 90/100 km/h sur les côtes de la Manche. Les températures minimales seront comprises entre 9 et 14 degrés. Dans le sud-est, elles iront de 13 à 18 degrés. Les maximales seront en baisse l'après-midi avec généralement 15 à 20 degrés. Du Roussillon à la Corse, elles seront comprises entre 20 et 24 degrés.