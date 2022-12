Le temps mardi : pluvieux de l’Atlantique au nord du pays et à proximité des Cévennes

Le temps mardi sera pluvieux de l'Aquitaine au Nord-Est et jusqu'aux Cévennes, selon les prévisions de Météo-France. Il s'installera en début de journée des Pays de la Loire aux Hauts-de-France. En cours de matinée, les pluies s'estomperont sur la pointe bretonne. Au fil des heures, la perturbation gagnera du terrain et s'étendra de l'Aquitaine aux Ardennes et en Normandie en donnant des pluies continues.

Un ciel encore chargé sur le relief cévenol

Sur le Nord-Est, le ciel sera recouvert d'un voile dense où de petites précipitations tomberont en cours d'après-midi et de soirée. Les régions de la Bretagne à la Manche retrouveront quelques rayons de soleil. Cette onde s'accompagnera d'un vent de sud sensible avec des rafales atteignant 60 à 70 km/h sur le littoral de la Manche.

Autour du golfe du Lion jusqu'au Massif central et l'ouest provençal, le ciel restera chargé et donnera des pluies essentiellement sur le relief cévenol. Sur le Languedoc, le temps sera pluvieux par moments. De faibles pluies déborderont sur la Provence, sur le reste du pays, le ciel sera voilé. De belles éclaircies s'imposeront sur la Corse.

Des températures plus clémentes

Le vent d'autan faiblira en soirée. Il soufflera en rafales entre 50 et 70 km/h dans la journée et 80 km/h sur le Lauragais. Le vent de sud restera sensible sur l'ouest des Pyrénées et sur le nord de la vallée du Rhône.

Les minimales afficheront entre 2 et 5 degrés de l'Alsace au Jura, 5 à 10 degrés sur la moitié nord et 8 à 14 degrés dans le Sud. Les maximales seront comprises entre 8 et 12 degrés sur le Nord-Est, 11 à 16 degrés sur le reste du pays, jusqu'à 17 à 18 degrés sur le sud de l'Aquitaine et en bord de Méditerranée.