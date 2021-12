Le temps mardi : plus froid au nord

Le temps mardi sera plus froid, surtout dans le nord du pays, avec des gelées généralisées dans les terres, selon les prévisions de Météo-France. Le temps sera bien froid en début de journée avec des températures négatives, jusqu'à -3 à -5 degrés du Grand Est au Limousin et l'Auvergne Rhône-Alpes, ainsi que dans l'intérieur de la Provence.

Du pourtour du Golfe du Lion à la Côte d'Azur et à l'Ile de Beauté, le ciel sera nuageux à très nuageux. Les nuages donneront quelques ondées l'après-midi en Corse. Sur un grand quart nord-ouest, en plaine d'Alsace, de la Champagne et de la Bourgogne au nord de l'Auvergne et la vallée du Rhône, ainsi que sur les plaines du Sud-Ouest, les grisailles seront encore fréquentes au lever du jour, sous forme de nuages bas ou de brouillards parfois givrants.

Le ciel restera bas

L'après-midi, le ciel restera souvent bas et gris des terres normandes au Centre et du Val de Saône au Lyonnais. De plus rares poches de stratus traîneront le long de la vallée de la Garonne et en plaine d'Alsace. Partout ailleurs, les éclaircies seront de retour. Les massifs conserveront un beau soleil toute la journée. Sur la moitié nord, la baisse des températures se ressentira également en journée. Sur un grand quart nord-est jusqu'au Centre et le nord de l'Auvergne Rhône-Alpes, il ne fera pas plus de 1 à 5 degrés l'après-midi. 4 à 8 degrés sont attendus du Cotentin et de la Bretagne au Poitou-Charentes. Dans le Sud, les températures maximales atteindront 8 à 13 degrés, jusqu'à 15/16 en Corse et 15 à 18 sur le piémont pyrénéen.