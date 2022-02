Le temps mardi : passage pluvieux au nord, risque d’avalanches sur le massif alpin

Le temps sera faiblement perturbé mardi sur le nord du pays, selon les prévisions de Météo-France. La journée commencera sous les nuages pour la plupart des régions avec une nouvelle perturbation qui gagnera le Nord-Ouest le matin. Elle apportera de petites pluies de la Bretagne vers les Hauts de France en passant par la Normandie en matinée, puis toujours des pluies faibles sur une bonne moitié nord du pays l'après-midi. De faibles chutes de neige sont attendues sur les Vosges au-dessus de 1.000 mètres. Le vent de sud-ouest sera sensible sur les côtes de Manche avec des rafales entre 60/70 km/h.

Minimales entre 2 et 7 degrés

Au sud, le ciel sera assez dégagé des Alpes à la Méditerranée. Des éclaircies se développeront au fil des heures dans le Sud-Ouest. Le mistral et la tramontane souffleront, mais nettement plus modérément que la veille, les rafales iront jusqu'à 80/90 km/h.

De petites gelées seront possibles sur le Massif Central et plus localement en Champagne. Ailleurs, les minimales seront comprises entre 2 et 7 degrés, 6 à 11 degrés sur le littoral. Les maximales afficheront 8 à 11 degrés sur le Nord-Est, 11 à 16 degrés ailleurs, jusqu'à 15 à 19 degrés dans le Sud-Est.