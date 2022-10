Le temps mardi : nuageux et parfois humide du sud-ouest aux régions centrales et au nord-est

Le temps mardi sera gris et instable sur une grande partie du territoire, notamment sur la Nouvelle-Aquitaine et les reliefs, selon les prévisions de Météo-France. Au lever du jour, le ciel sera souvent voilé de la Bretagne aux Hauts-de-France et Ardennes qui garderont un temps lumineux pour la journée. Ailleurs, les nuages domineront avec quelques grisailles localisées dans la vallée du Rhône.

Le temps sera agité sur la Nouvelle-aquitaine avec des averses localement orageuses sur sa façade atlantique. Cette zone perturbée se décalera lentement vers le centre du pays en cours de journée.

Des coups de tonnerre pourront être entendus

L'après-midi, de l'instabilité se formera sur les reliefs du Massif-Central, du sud des Alpes, de la Corse, des Pyrénées et son piémont. Quelques coups de tonnerre pourront être entendus sous les averses les plus intenses. Durant la nuit suivante, des ondées résiduelles tomberont toujours sur l'Auvergne et localement sur le Sud-Ouest.

Les températures nocturnes seront fraîches en Normandie et dans les Hauts-de-France avec 4 à 7 degrés, localement moins. Sur le reste de la moitié nord, il fera 8 à 12 degrés ainsi que sur le quart sud-est. Sur le quart sud-ouest et le pourtour méditerranéen, les valeurs seront comprises entre 12 et 15 degrés. Les températures maximales s'échelonneront de 16 degrés sur les côtes de la Manche à 24 degrés dans le sud du pays et en Corse.