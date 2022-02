Le temps mardi : gris sur le tiers nord, bel après-midi sur le reste du pays

Avec un ciel très chargé mardi sur le tiers nord et ensoleillé au sud, le brouillard sera tenace dans les plaines du Sud-Ouest, annonce le bulletin de Météo-France.

Ciel encombré de nuages

De la Bretagne aux Hauts de France et des Pays de la Loire au nord du Centre, de la Bourgogne, puis au nord de l'Alsace, le ciel restera encombré de nuages toute la journée. Quelques rares gouttes tomberont par ci par là, plutôt près des côtes de la Manche. Dans les plaines du Sud-Ouest, à l'intérieur du triangle allant des Charentes-Maritimes au pays toulousain et aux côtes basques, les brouillards seront très fréquents le matin. Ils mettront parfois plusieurs heures à se dissiper mais les éclaircies l'emporteront dans l'après-midi.

Ailleurs, le soleil sera largement dominant après la rapide dissipation des quelques brouillards localement givrants dans les vallées du Centre et de l'Est. Le mistral soufflera encore le matin dans la vallée du Rhône, mais beaucoup plus raisonnablement. Les rafales seront de l'ordre de 50 à 70 km/h, ponctuellement 80. Elles baisseront d'intensité l'après-midi.

19 degrés en Provence

Des gelées seront présentes au petit matin du sud de la Lorraine-Alsace au Centre, à Auvergne-Rhône-Alpes, au sud du Massif Central, et jusqu'à l'intérieur de la Provence avec des températures généralement comprises entre - 4 et 0 degrés, mais pouvant s'abaisser jusqu'à -5 à -8 degrés sur les points froids du Jura et du Massif Central. Dans le Sud-Ouest on aura de -1 à 2 degrés, et de 2 à 5 sous les nuages du tiers nord.

Les maximales seront proches de 9 à 12 degrés sur la moitié nord, de 11 à 15 au Sud avec jusqu'à 18 au pied des Pyrénées et 19 en Provence.