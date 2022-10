Le temps mardi : généralement sec avec des averses passagères près de la Manche et de l’Atlantique

Le temps sera plus calme ced mardi mais des averses traverseront encore le pays de la façade atlantique au nord-est, prévoit Météo-France. De la Normandie aux Hauts-de-France, la région parisienne et au Grand-Est, l'ambiance sera bien grise le matin sous de nombreux nuages bas et quelques gouttes seront possibles près des côtes de la Manche ou des frontières du nord. L'après-midi, cette grisaille se résorbera peu à peu mais le ciel restera bien nuageux. En toute fin de journée, des pluies passagères seront de retour.

Sur la Bretagne, le ciel sera couvert et des averses passagères seront possibles dès le début de la matinée. Sur le reste de la moitié nord, hormis des brouillards dans le Val de Saône, le temps sera lumineux et calme en matinée, puis le ciel s'ennuagera. Au sud, les nuages domineront dès le matin. Sur les rivages méditerranéens des entrées maritimes reviendront.

fortes rafales dans les Pyrénées

Au cours de l'après-midi, des Pays de Loire jusqu'au nord de la Nouvelle-Aquitaine et au Centre-Val-de-Loire, le temps deviendra de plus en plus nuageux et lourd, des averses localement orageuses seront possibles. En fin de journée, ces pluies circuleront vers le nord-est. De la frontière belge jusqu'à l'Auvergne et Bourgogne Franche-Comté des ondées, voire quelques coups de tonnerre, se produiront.

Le vent de secteur sud se renforcera à nouveau sur les crêtes des Pyrénées, atteignant 70 à 90 km/h en rafales en moyenne montagne, parfois 60 à 70 km/ dans les vallées. Les températures minimales seront comprises entre 8 et 14 degrés sur la majeure partie du pays, entre 13 et 18 degrés sur l'extrême sud du pays. Les maximales seront comprises entre 17 et 22 degrés sur la moitié nord du pays, entre 22 et 27 degrés au sud, mais de 25 à 29 degrés sur le sud de l'Aquitaine et l'ouest de l'Occitanie, le sud de PACA, jusqu'à 29 ou 30 en Corse.