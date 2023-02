Le temps mardi : ensoleillé avec des températures contrastées entre le matin et l’après-midi

Météo-France prévoit de belles éclaircies mardi après dissipation des brouillards matinaux. Au lever du jour, les bancs de brouillard seront fréquents sur le nord du pays et le temps sera brumeux en matinée dans la vallée de la Garonne et jusqu'au golfe du Lion. Quelques nuages bas seront présents dans le Sud-Est. Ailleurs le soleil parviendra à s'imposer. Il fera de belles apparitions sur l'ensemble du pays après dissipation de la grisaille même si le ciel restera plus nuageux de la frontière belge à l'Alsace ainsi que sur le Languedoc-Roussillon par moments. En soirée, il se voilera par l'ouest.

Vent sensible sur les cotes atlantiques

Le vent restera sensible sur les côtes atlantiques. Dans le Midi toulousain, l'autan se renforcera avec des rafales entre 60/70 km/h. De faibles gelées sont attendues du Nord au Nord-Est, sur le centre du pays et dans le Centre-Est. Ailleurs les températures minimales seront comprises entre 0 et 6 degrés, 6 à 9 degrés par endroits en bord de Méditerranée.

Les maximales afficheront 10 à 15 degrés sur la moitié nord, 13 à 19 degrés dans le sud.