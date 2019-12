Le temps mardi : belles périodes ensoleillées et humidité

Le temps sera dominé mardi par la grisaille, mais avec de belles périodes ensoleillées, avec une humidité persistante, selon les prévisions de Météo-France lundi. Sur une bonne moitié nord du pays, à l'exception de la Bretagne, des plaques de nuages bas, des brumes, des brouillards localement givrants seront présents dès les premières heures du jour.

Cette grisaille se dissipera lentement en cours de journée par le sud et l'est laissant la place à de belles périodes ensoleillées sur la Bourgogne-Franche-Comté jusqu'au sud de la Lorraine l'après-midi tandis que l'humidité persistera sur les Pays de la Loire, la Normandie, les Hauts de France, sur les frontières du nord-est.

-5 degrés sur le Massif central

La grisaille sera également bien présente tout au long de la journée du sud de l'Aquitaine vers le Midi toulousain, vers les Pyrénées jusqu'au Roussillon où quelques ondées ne sont pas à exclure. Entre ces deux zones, des plages landaises vers les rives sud de la Loire, du Massif central vers les frontières est du pays, les éventuelles poches de grisailles matinales se dissiperont rapidement et la journée s'annoncera bien ensoleillée. En Corse et le long de la frontière italienne, le ciel sera variable, alternant entre éclaircies et passages nuageux avec quelques averses, plutôt sur la façade orientale de l'île.

Le Mistral et la Tramontane seront encore sensibles jusqu'en mi-journée, les rafales atteindront 60 à 70 km/h puis ils baisseront nettement d'intensité. Le vent de nord-est soufflera fort aussi sur les caps corses et entre Corse et continent avec 90 km/h en pointes. Au lever du jour, il fera entre -5 à -7 degrés sur le Massif central, entre zéro et -3 sur l'ensemble du pays mais entre 2 et 6 degrés sur la façade océanique et entre 8 et 12 degrés en Corse, sur le pourtour méditerranéen. L'après-midi, il fera de 4 à 8 degrés en général, 6 à 8 sur les côtes atlantiques, 12 à 15 sur le pourtour méditerranéen et 16 à 19 degrés en Corse.