Le temps mardi : assez ensoleillé mais plus froid le matin, instable au sud-est

De la PACA aux Savoie et en Corse, dès le matin le ciel sera nuageux et quelques averses se produiront, selon Météo-France. Quelques coups de tonnerre seront possibles en cours d'après-midi sur PACA. Il tombera quelques flocons sur les reliefs des Alpes du Sud ainsi que sur la Corse à partir de 1200 à 1300 m. Sur le reste du pays, le temps sera calme, froid au petit matin. La journée sera ensuite largement ensoleillée après dissipation des quelques brumes matinales sur la Bretagne. Mistral et tramontane seront plus faibles, mais atteindront encore 50 à 60 km/h en rafales.

Les gelées matinales gagneront du terrain

Les gelées matinales gagneront du terrain avec des minimales de -4 à 0 degrés du Massif Central au Grand-Est, de -1 à +3 degrés de la Normandie aux Hauts-de-France jusqu'au Centre-Val-de-Loire et en Rhône-Alpes. On attendra 0 à 5 degrés ailleurs, 5 à 10 degrés sur le golfe du Lion. Les maximales afficheront de 10 à 13 degrés des frontières du nord jusqu'à l'Auvergne, elles atteindront 13 à 15 degrés ailleurs et jusqu'à 17 à 18 degrés dans le Sud-Ouest.