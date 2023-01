Le temps mardi : 13 départements placés en vigilance orange pluie, inondation ou neige

Le temps mardi sera très agité, en particulier sur le Sud-Ouest et la Corse avec un vent fort et un risque de neige sur le Nord-Est en soirée, selon les prévisions de Météo-France. Une nouvelle perturbation arrivera dans la nuit de lundi à mardi par l'Ouest et apportera des pluies soutenues sur la façade atlantique, pouvant donner des orages sur l'ouest de la Nouvelle-Aquitaine. A son passage, elle arrosera copieusement les deux-tiers ouest du pays en matinée, donnant de forts cumuls sur le Sud-Ouest et la Corse où ces pluies prendront un caractère orageux.

Pluie et neige mêlées pourront se produire de la Normandie, Centre, Bourgogne-Franche-Comté à l'Auvergne-Rhône-Alpes. A l'arrière de ce passage pluvieux, un régime d'averses se mettra en place en matinée de la Bretagne à l'Aquitaine.

Des cumuls de neige sur l'ouest du Massif central

L'après-midi, les pluies s'étireront de la Normandie vers le Grand Est, Bourgogne-Franche-Comté et Auvergne-Rhône-Alpes. Ces pluies seront mêlées à des flocons de neige qui pourront en soirée blanchir les sols des collines normandes jusqu'aux premières hauteurs du Grand-Est. A l'ouest, les averses seront toujours présentes, notamment sur la Nouvelle-Aquitaine où elles seront plus soutenues. De bons cumuls de neige seront attendus sur l'ouest du Massif central.

Ce mauvais temps sera accompagné d'un vent fort de secteur ouest de 90 à 100, voire 110 km/h dans l'intérieur de l'Aquitaine à l'Occitanie, sur le littoral provençal et la Corse, et jusqu'à 110 à 130 km/h sur les côtes du sud aquitain en matinée. Ce vent fort provoquera un risque de submersion marine sur les côtes du Var et la Corse-du-Sud.

Les gelées matinales de 0 à localement -3 degrés s'étendront des frontières du Nord à la Normandie, au Limousin et à l'Auvergne Rhône-Alpes. Les températures minimales seront plus douces du Sud-Ouest à la Corse avec 4 à 7 degrés. Les maximales seront comprises entre 13 et 16 degrés sur le pourtour méditerranéen et en Corse. Ailleurs, elles resteront fraîches avec de 3 à 8 degrés.