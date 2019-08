Le temps lundi : nuageux et encore pluvieux dans l'est

Le temps lundi sera encore nuageux et pluvieux dans l'est, douze départements de l'est de la France, de la Loire à L'Alsace, ont été placés en vigilance orange en raison d'un risque d'orages "violents", selon les prévisions de Météo-France. L'alerte concerne l'Ain, la Côte-d'Or, le Doubs, le Jura, la Loire, le Bas-Rhin, le Haut-Rhin, le Rhône, la Haute-Saône, la Saône-et-Loire, les Vosges et le Territoire de Belfort et devrait être maintenue jusqu'à lundi matin.

Une nouvelle dégradation orageuse s'étendra du nord de la vallée du Rhône à la Bourgogne et au sud de l'Alsace. Les orages de la nuit de dimanche présents sur l'est de l'Occitanie et sur l'Auvergne remonteront sur ces régions et pourront s'accompagner localement de grêle.

Un ciel variable

Les averses faibliront en cours de matinée mais s'étendront jusqu'aux Alpes. De la Bretagne aux côtes de Manche, le ciel sera nuageux le matin et donnera quelques ondées. Des éclaircies se développeront dans la journée mais de petites averses seront encore possibles.

Sur le Sud-Ouest et ailleurs sur le Nord-Est, le temps sera humide en matinée. Les pluies seront un peu plus fréquentes sur les Pyrénées. Sur le reste du pays, un ciel variable s'imposera, plus tardivement autour du golfe du Lion. Les éclaircies seront plus larges sur la Provence et la Corse. Mistral et Tramontane seront modérés dans leur domaine.

Les températures

Les minimales seront comprises entre 10 et 14 degrés de l'estuaire de la Gironde à la Lorraine et sur le Nord-Ouest, 14 à 17 degrés du Sud-Ouest à la plaine d'Alsace et jusqu'à 18 à 21 degrés en bord de Méditerranée. Les maximales seront stationnaires sur le nord du pays. Elles seront en baisse dans le Sud-Ouest. Elles seront comprises entre 18 et 24 degrés en général, jusqu'à 26 à 33 degrés dans le Sud-Est.