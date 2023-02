Le temps lundi : éclaircies sur la moitié sud, variable ailleurs

Le temps lundi sera, après dissipation des brouillards matinaux, ensoleillé sur la moitié sud du pays et variable ailleurs, selon des prévisions de Météo-France. Les bancs de brouillard seront assez nombreux le matin, sur les régions de la vallée de la Garonne au Centre. Ils s'étendront également de la vallée du Rhône au val de Saône.

De belles éclaircies au sud

Sur un quart nord-ouest aussi, le ciel sera encombré par des nuages bas. Au fil des heures, la grisaille matinale se dissipera et laissera place à de belles éclaircies au Sud. Ailleurs, le soleil parviendra à faire de belles apparitions en cours de journée. Au nord de la Seine, les passages nuageux seront plus fréquents, ainsi qu'en Corse et vers les côtes de Provence.

Le vent d'autan commencera à se renforcer dans la soirée. De petites gelées seront possibles de l'Auvergne au Centre-Bourgogne. Sur le reste du pays, on attend entre 1 et 6 degrés du Nord-Est à la Bretagne, 3 à 8 degrés dans le Sud, jusqu'à 6 à 11 degrés dans le Sud-Est. Les maximales resteront douces avec pas moins de 16 à 22 degrés dans le Sud-Ouest, 10 à 16 degrés sur le reste du pays.