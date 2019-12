Le temps lundi : de la grisaille puis des éclaircies

Météo France prévoit pour lundi de la grisaille, avec parfois des nuages bas et du brouillard, qui se dissipera en cours de journée pour laisser place à de belles éclaircies. L'ouest du pays se réveillera souvent sous un ciel gris. De la Bretagne jusqu'à l'Aquitaine et la vallée de la Garonne, les nuages bas parfois doublés de brouillards auront du mal à se dissiper en matinée. L'après-midi, la grisaille pourra persister vers la vallée de la Garonne et sur le sud de la Bretagne, des éclaircies parviendront à se développer ailleurs.

De même en plaine d'Alsace, dans le Val de Saône et la vallée du Rhône ainsi que dans les vallées d'Auvergne, les brouillards parfois givrants évolueront en matinée en nuages bas, ces derniers auront encore beaucoup de mal à se dissiper l'après-midi.

Le reste du pays ensoleillé

Près de la Méditerranée, là aussi il y aura aussi de la grisaille en matinée, ces nuages bas venus de la Mer se morcelleront un peu en journée pour faire place à des éclaircies, mais le ciel se rechargera le soir. Sur le reste du pays, après la dissipation de quelques brouillards localement givrants, la journée s'annonce bien ensoleillée.

Les gelées seront encore généralisées sur un grand quart nord-est où les températures minimales seront comprises entre -5 et 0 degrés en général, localement plus basses, ailleurs les gelées seront fréquentes avec -3 à + 2 degrés dans l'intérieur, 0 à 5 degrés près des côtes. Les maximales s'étageront entre 6 et 11 degrés sur la moitié nord jusqu'au Lyonnais, mais localement 3 à 6 degrés sous la grisaille tenace, entre 9 et 14 degrés au sud, 11 à 16 degrés voire 17 des Pyrénées au littoral méditerranéen.