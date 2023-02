Le temps lundi : de belles éclaircies

De belles éclaircies sont attendues lundi sur les deux tiers ouest du pays, prévoit Météo-France. Dans un flux orienté au nord, la couverture nuageuse restera bloquée une bonne partie de la journée sur la chaîne des Pyrénées et le piémont en donnant de faibles chutes de neige au delà de 500m. Les nuages arriveront cependant à se disloquer en fin de journée et laisseront place à de belles éclaircies. Quelques pluies éparses affecteront également les régions bordant le golfe du Lion jusqu'en mi-journée.

Des températures minimales comprises entre 0 et 2 degrés

Sur le reste du pays, la journée débutera sous un ciel souvent couvert, les plaques de nuages bas ou des brouillards seront souvent en place. Au fil des heures, la grisaille se dissipera lentement de la Picardie vers la Bretagne, de l'Aquitaine vers Midi-Pyrénées en matinée, vers le Centre-Val de Loire et la Bourgogne, le Languedoc-Roussillon et la région PACA l'après-midi. En Corse, le ciel sera souvent encombré de plaques de nuages bas. Le vent orienté d'est à nord-est, atteindra en rafale de 90 à 100 km/h sur l'île de beauté, idem sur le littoral varois au lever du jour avant de baisser d'un cran au fil des heures.

Les températures minimales seront comprises entre 0 et 2 degrés dans l'intérieur du territoire, entre 2 et 5 sur les côtes de Manche, sur le littoral atlantique, entre 5 et 8 sur les bords de la Méditerranée ainsi qu'en Corse. Les maximales s'échelonneront de 4 à 6 degrés des frontières du nord-est à 8 à 10 vers la Bretagne, le sud de la Garonne, 10 à 12 sur les rives de la Méditerranée.