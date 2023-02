Le temps jeudi : soleil conquérant au sud, nuageux ailleurs avec des précipitations au nord-est

Le temps jeudi restera ensoleillé des Pyrénées au pourtour de la Méditerranée et des Alpes à la vallée du Rhône, mais au prix d'un fort vent sur le golfe du Lion, selon les prévisions de Météo-France. La tramontane soufflera entre 60 et 70 km/h. Le Mistral sera un peu plus fort avec des rafales entre 70 et 80 km/h, voire 90 km/h.

Une zone faiblement perturbée venant d'Allemagne apportera des précipitations sur les frontières du Nord-Est et la région Grand Est. Le ciel restera gris et couvert toute la journée et il neigera sur les reliefs des Vosges à partir de 700 m d'altitude. En Bretagne, en Normandie et dans les Hauts-de-France, le temps restera sec. Quelques brumes matinales seront encore présentes, puis en journée le ciel alternera entre passages nuageux et éclaircies.

De belles éclaircies au sud de la Garonne

Sur le reste du pays, de nombreux bancs de brouillards matinaux seront présents dans les plaines du Sud-Ouest et Centre-Val-De-Loire. Après leur dissipation plus ou moins rapide, le ciel restera gris et couvert. On pourra espérer de belles éclaircies au sud de la Garonne l'après-midi.

Les gelées se cantonneront aux reliefs, alors qu'il fera entre 1 et 6 degrés en plaine, et jusqu'à 8 degrés sur les côtes de la Manche et autour de la Corse. L'après-midi, le thermomètre grimpera vers 9 à 12 degrés sur une grande moitié ouest du pays, 5 à 7 degrés d'Auvergne-Rhône-Alpes au Grand-Est, et 13 à 16 degrés près de la Méditerranée.