Le temps jeudi : pluvieux à l’est, et de plus en plus ensoleillé en allant vers l’ouest

De l'Alsace à la Franche-Comté, Rhône-Alpes et l'intérieur de la Provence, le temps sera très nuageux ou couvert jeudi avec des pluies intermittentes parfois soutenues, accompagnées d'orages ponctuels, selon les prévisions de Météo France. La Côte d'azur restera un peu à l'écart avec quelques ondées. En Corse en revanche, les averses seront de plus en plus nombreuses au fil de la journée. Le pourtour du golfe du Lion et la basse vallée du Rhône bénéficieront d'un ciel plus lumineux, au prix d'un mistral et d'une tramontane à 70 km/h en rafales.

Temps clément sur une moitié nord-ouest du pays

Du Nord-Est au Sud-Ouest, le ciel sera chargé avec des éclaircies passagères et quelques ondées éparses, principalement sur le Massif central. Le ciel restera bouché sur les Pyrénées et leur piémont avec des pluies intermittentes. Temps plus clément sur une moitié nord-ouest du pays. Le ciel sera couvert le matin près de la Manche, mais des éclaircies reviendront rapidement. Des Hauts de France à l'Aquitaine, le soleil dominera, même si des cumulus parsèmeront le ciel.

Les températures seront globalement stationnaires, avec des minimales de 5 à 10 degrés dans les terres, 9 à 15 en bord de mer. Les maximales varieront de 17 à 21 degrés d'est en ouest, avec des pointes à 22 ou 23 près de la Méditerranée.