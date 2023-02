Le temps jeudi : nuageux au nord, ensoleillé au sud une fois les brouillards dissipés

Le temps sera très nuageux jeudi au nord, mais avec très peu de pluie, et ensoleillé sur le centre et l'est du pays, prévoit Météo-France. De la Bretagne et des Pays de Loire jusqu'au Benelux, un temps très nuageux à couvert s'installera dès le matin. L'ambiance sera souvent très brumeuse avec parfois un peu de bruine. Près de la Manche et de la frontière belge, les pluies seront un peu plus fréquentes. Le vent de sud-ouest se lèvera sur les côtes de Manche, il atteindra 60 km/h en rafales. Ailleurs la journée sera calme mais parfois bien grise en matinée.

Brouillards fréquents et denses

Du Poitou-Charentes et de l'Aquitaine jusqu'à la région toulousaine, ainsi que du Val de Saône à la vallée du Rhône et l'intérieur de la Provence, les brouillards seront fréquents et parfois denses. Le Languedoc-Roussillon sera encore sous des entrées maritimes assez compactes. Toute cette grisaille se dissipera lentement, quelques plaques résistant encore vers la mi-journée.

En revanche, sur le flanc est du pays ainsi que sur le Massif central et ses abords, la matinée sera déjà ensoleillée malgré un ciel parfois voilé. L'après-midi, ce temps lumineux s'imposera partout. Les gelées nocturnes seront plus faibles et localisées. Du Grand-Est jusqu'aux Pyrénées et la Provence, les températures minimales seront comprises entre -3 et +2 degrés en général, ailleurs elle iront de 3 à 8 degrés. En journée, les températures maximales seront en baisse sur la moitié nord, avec 9 à 14 degrés. Elles atteindront encore 12 à 16 degrés au sud, avec localement 17 en Aquitaine.