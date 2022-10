Le temps jeudi : lumineux avec du soleil voilé et des températures élevées pour la saison

Les températures resteront élevées jeudi sur une large partie du pays, avec un ciel souvent voilé, plus lumineux au sud, selon les prévisions de Météo France. Un front faiblement pluvieux ondulera vers les côtes de la Manche en matinée. Les entrées maritimes persisteront sur le Languedoc-Roussillon. Le ciel verra circuler de nombreux nuages, souvent sous la forme d'un voile remontant dans un flux de sud. Les frontières de l'est, la région PACA ainsi que la Corse semblent cependant bénéficier d'un ciel plus lumineux.

Le vent d'autan atteindra 80 km/h sur le Lauragais

Le vent d'autan se renforcera au fil des heures atteignant 80 km/h sur le Lauragais (sud-ouest), 60 à 70 km/h en plaine toulousaine. Les températures au petit matin seront comprises entre 8 et 11 degrés sur la façade est et en Auvergne. Sur le reste du pays, elles seront comprises entre 13 et 17 degrés du nord au sud et même jusqu'à 18 à 19 degrés sur le Languedoc-Roussillon.

Les maximales seront comprises entre 20 à 28 degrés du nord au sud avec des pics atteignant 30 sur le sud de l'Aquitaine et l'ouest du piémont pyrénéen.