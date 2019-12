Le temps jeudi : la grisaille domine, quelques éclaircies dans le Sud-Ouest

Le temps sera souvent gris jeudi mais calme sur l'ensemble du pays, selon les prévisions de Météo-France mercredi. Des précipitations, neigeuses au delà de 1.500 mètres seront présentes encore au lever du jour sur les Pyrénées-Orientales et la Corse. Ces pluies se décaleront vers le sud et prendront fin sur le Roussillon en mi-journée. En revanche les précipitations perdureront sur l'Ile de Beauté en prenant localement un caractère orageux l'après-midi. En marge de cette épisode pluvieux, le ciel sera voilé de nuages d'altitude des Pyrénées aux départements bordant la Méditerranée.

Plus au nord, de la Nouvelle-Aquitaine, vers l'Occitanie, Auvergne-Rhône-Alpes, les frontières de l'est, les poches de nuages bas, les brumes ou brouillards se dissiperont en cours de matinée et laisseront la place à un temps assez bien ensoleillé avant le retour de l'humidité en soirée. Partout ailleurs, la grisaille dominera, avec de rares éclaircies en milieu de journée. Des brouillards givrants seront sans doute présents au petit matin du centre au nord-est.

Vent sur la Corse et les côtes varoises

En fin de journée et soirée, le ciel se chargera le long des côtes de la Manche, le vent se renforcera annonçant l'arrivée d'une nouvelle perturbation en cours de nuit et journée de vendredi sur le nord-ouest du pays. Le vent sera sensible sur les côtes varoises et la Corse, avec 60 à 70 km/h en pointes.

Au lever du jour, il fera entre 0 et -5 sur la moitié nord du pays, entre 0 et 4 sur le sud, et entre 8 et 10 sur le pourtour méditerranéen ainsi qu'en Corse. L'après-midi, il fera de l'ordre de 3 à 5 degrés sur un grand quart nord-est du pays, de 4 à 8 sur le nord-ouest, comprises entre 8 et 12 sur la moitié sud, entre 14 et 16 sur le pourtour méditerranéen, et 16 à 18 sur la Corse.