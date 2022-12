Le temps jeudi : humide et venteux sur une large partie du pays

Le temps jeudi sera humide et pluvieux avec des températures qui resteront douces, selon les prévisions de Météo-France. La perturbation s'étendra de la Nouvelle Aquitaine à l'Alsace et dans les Alpes du Nord, avec des passages pluvieux faibles à localement et temporairement plus modérés. La neige tombera dans les Alpes au dessus de 1.600-1.700m.

Des averses tomberont sur le Nord-Ouest, plus actives et fréquentes de la Bretagne aux Hauts-de-France. Tandis que des Pyrénées à PACA, le temps restera plus sec sous un ciel nuageux.

Jusqu'à 100 km/h de vent sur les côtes du Pas-de-Calais

Le vent sera bien établi au Sud-Ouest en matinée dans la moitié Nord, avec des rafales atteignant 60-70 km/h près des côtes de la Manche à la région Grand Est. Il soufflera jusqu'à 80 km/h sur le littoral et jusqu'à 90-100 km/h sur les côtes du Pas-de-Calais. Le vent faiblira ensuite progressivement. En soirée, les rafales à 60 km/h se cantonneront aux côtes de la Manche.

Les minimales seront comprises entre 6 et 9 degrés sur la moitié Nord. Le thermomètre affichera 8 à 10 degrés en Aquitaine. Il fera 2 à 7 degrés sur le reste de la moitié Sud, 9 à 10 degrés sur les côtes méditerranéennes. L'après-midi, les températures seront douces, 9 à 12 degrés sur la moitié Nord, la région Rhône-Alpes et le Limousin, 12 à 15 degrés sur la Nouvelle Aquitaine, l'Occitanie et le pourtour méditerranéen, et jusqu'à 16 à 18 degrés en Corse.