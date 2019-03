Le temps jeudi : de la pluie ou du vent sur une grande partie de la France, de la neige en montagne

De la pluie, du vent et de la neige en montagne, le temps jeudi sera bien perturbé, selon les prévisions de Météo-France. Poussée par un fort vent d'ouest à 70/90 km/h en pointe, une perturbation pluvieuse active va s'étendre de la Normandie et des Hauts-de-France en début de journée, vers l'Ile de France, le Centre puis le Nord-Est et la région Rhône-Alpes à la mi-journée ou début d'après-midi.

De la neige localement dès 600 m. Les précipitations seront soutenues sur les régions de l'Est avec des chutes de neige conséquentes à partir de 1.200 m sur les versants exposés au vent d'ouest, et localement vers 600 à 800 m dans les vallées intérieures alpines. De la Bretagne et du Poitou-Charente au Massif central, la perturbation sera moins active ; sous un ciel très chargé, les pluies resteront faibles, donnant de la neige vers 1.000 m sur le Massif central. En allant vers les Pyrénées et le Piémont, après des averses matinales, l'après-midi se déroulera sous un temps couvert et parfois humide. La limite pluie-neige remontera de 600 à 1.200 m.

Les températures entre 2 et 19. Enfin sur les régions méditerranéennes, la journée sera assez bien ensoleillée mais très ventée, avec néanmoins quelques passages nuageux du côté du Roussillon et du Languedoc. Les rafales de vent de nord-ouest à ouest atteindront 70 à 90 km/h du pourtour du golfe du Lion au littoral varois jusqu'à la Corse, avec renforcement des rafales pouvant dépasser la 100 km/h sur l'est de la Provence en après-midi, puis sur les Bouches de Bonifacio la nuit suivante.

Les températures minimales seront comprises entre 2 et 7 degrés dans les terres, entre 7 et 9 en bord de mer. Les maximales afficheront 9 à 14 degrés, 15 à 19 près de la Méditerranée.