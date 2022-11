Le temps jeudi : coup de vent dans le nord-ouest cette nuit suivi d’un passage d’averses

Jeudi, le pourtour méditerranéen profitera d'un temps lumineux la majeure partie de la journée malgré un soleil passagèrement voilé, selon Météo France basée à Toulouse. Le vent de sud-ouest soufflera modérément sur la Côte d'Azur, les caps et le relief de la Corse. Mais en soirée, la tramontane se renforcera et des pluies traverseront le Languedoc-Roussillon puis la PACA.

Temps instable sur le reste du pays

Sur tout le reste du pays, on observera un temps instable, nuageux à très nuageux avec des averses entrecoupées de courtes éclaircies. Les giboulées seront fréquentes et ponctuellement orageuses dès le matin sur les départements bordant la Manche. Elles se multiplieront également entre la vallée de la Loire et le nord de la Nouvelle-Aquitaine, puis l'après-midi sur tout le Sud-ouest jusqu'aux Pyrénées et du Centre jusqu'au quart nord-est. Elles se mêleront parfois d'un coup de tonnerre. Elles donneront de la neige à partir de 1800 m sur les Pyrénées et les Alpes.

Le vent de secteur ouest sera encore fort le matin de la Seine-Maritime au Pas-de-Calais. Ensuite, il restera sensible sur la moitié nord et le sud-ouest: de 50 à 70 km/h en rafales, localement 80 sous les plus fortes averses et sur les côtes atlantiques. Les températures minimales seront comprises entre 7 et 11 degrés en général dans les terres, entre 10 et 14 près de l'Océan et de la Méditerranée. Les maximales iront de 11 à 15 degrés sur la moitié nord, de 14 à 18 degrés au sud, 17 à 22 degrés près de la grande Bleue.