Le temps jeudi : 19 départements maintenus en vigilance orange neige et verglas

Jeudi, de nouvelles pluies remonteront sur le sud du pays par le golfe du Lion, accompagnées par un vent de sud-est modéré, selon les prévisions de Météo-France. Mercredi, 19 départements étaient encore maintenus en vigilance orange neige-verglas, Aube (10), Eure-et-Loir (28), Haute-Marne (52), Meurthe-et-Moselle (54), Meuse (55), Moselle (57), Bas-Rhin (67), Haut-Rhin (68), Paris et petite couronne (75-92-93-94), Seine-et-Marne (77), Yvelines (78), Vosges (88), Yonne (89), Territoire-de-Belfort (90), Essonne (91) et Val-d'Oise (95).

Le froid gagne - un peu - le sud du pays

Les pluies seront faibles en début de journée sur le Languedoc et l'ouest de la Provence, puis elles gagneront le quart sud-est du pays et la Corse en journée en se renforçant, et en prenant parfois un caractère orageux près des côtes. Ces précipitations se décaleront à l'est du Rhône en soirée, en devenant intermittentes. La limite pluie-neige se situera vers 1.500 à 1.800 m sur les Alpes, plus de 2.000 m en Corse.

Sur le Sud-Ouest et le Massif central, le temps sera couvert et faiblement pluvieux par moment. En soirée l'air froid présent sur le nord du pays gagnera un peu vers le sud, quelques chutes de neige se produiront jusqu'en plaine sur le nord de l'Auvergne-Rhône-Alpes et et le sud de la Bourgogne-Franche-Comté. Sur la moitié nord du pays, le froid perdurera.

Un vent fort sur les côtes bretonnes

Le ciel sera couvert le matin avec encore quelques faibles chutes de neige possibles dans l'intérieur de la Bretagne et des Pays de la Loire, et de la pluie près de l'océan. Le vent d'est soufflera assez fort, jusqu'à 80 km/h sur les côtes bretonnes. Quelques pluies verglaçantes menaceront le Nord et Pas-de-Calais et cesseront dans l'après-midi. Le temps sera plus sec en allant vers la région parisienne, le Centre et jusqu'en Lorraine, mais le froid restera vif et les éclaircies timides. Près des frontières de l'Est, le temps sera couvert avec de faibles chutes de neige jusqu'en soirée.

Les températures minimales iront de -6 à 0 degrés sur la moitié nord, de 1 à 6 des Charentes à l'intérieur du Sud-Est et de 6 à 11 degrés du pourtour méditerranéen au Sud-Ouest, ainsi qu'en Corse. Les maximales varieront entre 1 et 5 degrés sur la moitié nord, entre 5 et 9 des Charentes aux Alpes et entre 9 et 16 degrés du Sud-Ouest à la Côte d'Azur.